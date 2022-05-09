الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسأبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تعاون، لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في المهن المرتبطة بالنقل الجوي وتعزيز فرص توظيفهم واستدامتهم في مختلف أنشطة الطيران المدني.ووقع مذكرة التعاون، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني ونائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني محمد بن عبدالمجيد الحمد، وذلك على هامش أعمال مؤتمر مستقبل الطيران.وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز وتوحيد جهود توطين الكوادر الوطنية في مهن النقل الجوي، وإطلاق مبادرات مشتركة وبرامج تدريبية نوعية لتمكين وتأهيل ودعم السعوديين والسعوديات العاملين في مختلف منشآت القطاع الخاص العاملة في مجالات الطيران المدني، من أجل رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل واستقرارهم الوظيفي.وبموجب مذكرة التعاون سيعمل الطرفان على تعزيز العلاقة مع منشآت القطاع الخاص من خلال عقد ورش عمل للتعرف على احتياجات القطاع وللتعريف بالبرامج والمبادرات الداعمة لتوطين مهن قطاع النقل الجوي وكذلك عقد اللقاءات الوظيفية الدورية لتحقيق الاستفادة المثلى من برامج الصندوق.كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل يضم مختصين لتفعيل مجالات التعاون على أن يتولى فريق العمل تزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير العمل ومراحل التنفيذ.// انتهى //20:24ت م0155