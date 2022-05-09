الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسخسر المنتخب الوطني تحت 17 عامًا من منتخب اليابان بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب موغوسوايا، ضمن ختام منافسات الدورة الدولية الودية برومانيا،التي شارك فيها "الأخضر" على هامش معسكره الإعدادي المقام ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، زياد عياش، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، سعد المطيري، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، طلال حاجي.يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عامًا تغلب في أولى مبارياته على منتخب رومانيا بنتيجة 2-1، كما تغلب على منتخب النرويج بركلات الترجيح 5-4.// انتهى //20:25ت م0156