الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، اليوم، بمعالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر الدكتور طارق شوقي، وبحثا سبل تعزيز آليات التنسيق والتكامل في الجوانب التعليمية، بما يواكب المتغيرات التقنية والمهنية الحديثة.وأكد الجانبان أهمية المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، في تبادل التجارب والخبرات للإسهام في التطوير والإبداع، وتقديم الحلول المبتكرة في المجالات التعليمية.// انتهى //20:26ت م0157