الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واستأهل لاعبا المنتخب السعودي للصّم لألعاب القوى فهد اليوبي وعمر الشهري إلى نهائي منافسات دفع الجلة في الأولمبياد الصيفي للصّم الـ24 الذي يقام حالياً بالبرازيل بمشاركة 60 دولة في مقدمتها السعودية.وجاء تاهلهما بعد أن حقَّقَا الأرقام التأهيلية في التصفيات الأوليه التي شهدت مشاركة 30 لاعباً يمثلون 15 دولة؛جرى تقسيمهم إلى مجموعتين تأهل منهم 12 لاعباً إلى الدور النهائي الذي يقام فجر الثلاثاء بتوقيت السعودية.الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يشارك في هذه البطولة بـ 13 لاعباً في هذا الأولمبياد العالمي.// انتهى //20:40ت م0158