الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، اليوم، بمعالي وزير التربية في تونس الدكتور فتحي السلاوتي، واستعرضا سبل تعزيز التعاون في المجالات التعليمية المختلفة، وتجويد مخرجاتها التي تتواكب مع سوق العمل، وتشكيل فريق عمل من الجانبين لوضع أطر التعاون المستقبلية في مجال التعليم وآليات تنفيذها.وتناول الجانبان فعاليات أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، ودوره في تعزيز الشراكات، ومد جسور التواصل مع كبرى المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية.// انتهى //20:41ت م0159