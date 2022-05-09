الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسيشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في فعاليات المعرض المصاحب لأعمال "المؤتمر الدولي للتعليم 2022"، الذي تنظّمه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خلال المدة من 7 إلى 10 شوال 1443 هـ (8-11 مايو 2022م)، ويتنوّع محتوى معروضات ومشاركات المكتب خلال فترة هذا الحدث الدولي.ويستهدف المكتب في حضوره المشاركة والتفاعل المباشر مع شريحة واسعة من المتحدثين في المؤتمر والزوار والمتخصصين والأساتذة، والشركات والمؤسسات ذات الصلة بقطاعات التعليم، إلى جانب تعزيز العلاقات ودعم مشروعات وفرص العمل المشترك التي تتيحها مناسبة هذا المعرض الدولي.// انتهى //20:42ت م0160