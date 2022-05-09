الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، اليوم، بمعالي مساعدة المديرة العامة لقطاع التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الأستاذة دستيفانيا جانيني.وبحث الوزير آل الشيخ مع المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم في "اليونسكو"، سبل استمرار العمل المشترك بين المملكة والمنظمة، إضافة إلى التحضيرات الدولية لقمة تحويل التعليم المزمع عقدها في شهر سبتمر 2022م في نيويورك.وتطرق الجانبان إلى المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، ودوره العالمي في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية، وتجارب الدول المتقدمة.// انتهى //20:53ت م0161