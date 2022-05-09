الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، اليوم، بمعالي وزير التعليم والتدريب المهني الاتحادي في باكستان الدكتور رانا تان فير حسين، وبحثا سبل تعزيز التعاون في المجالات التعليمية، بما يسهم في تنمية المجتمع، والاقتصادات الوطنية، إضافة إلى استفادة الطلبة الباكستانيين من المنح الدراسية المقدمة لهم من حكومة المملكة العربية السعودية.واستعرض الجانبان خلال اللقاء، أهم طرق وممكّنات العملية التعليمية، لاسيما خطط التحوّل الرقمي، التي تعزز ثقافة التعلّم الإلكتروني.// انتهى //21:14ت م0163