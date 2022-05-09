لندن 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسأقامت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة، اليوم، حفل استقبال ومعايدة لمنسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها بمناسبة عيد الفطر المبارك 1443هـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.ورفع سمو السفير بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، راجياً المولى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات، وعلى بلادنا بالمزيد من الرفعة والازدهار والتقدُّم.// انتهى //21:39ت م0164