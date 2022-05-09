القاهرة 8 شوال 1443 هـ الموافق 9 مايو 2022 م واسدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي تصريحات المحتلين الإسرائيليين الغاشمين التي يزعمون فيها أن جميع القرارات المتعلقة بالقدس والحرم القدسي تُتّخذ من قبل المحتل الغاشم، في محاولة مُدانة لفرض "واقع وهمي" يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.وقال العسومي في - بيان اليوم-: إن مدينة القدس بمقدساتها ستظل العاصمة الأبدية لدولة فلسطين صاحبة السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية، وآخرها القرار رقم (2334) الذي أكد السيادة الفلسطينية على القدس كونها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً على أن أية مخططات للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ومسؤوليها لن تُغير الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس.وحَذَّرَ رئيس البرلمان العربي من خطورة المساس بوضع المسجد الأقصى؛ليس فقط لدى الفلسطينيين،بل لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، مُطالباً المجتمع الدولي بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، والانصياع لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.//انتهى//21:39ت م0165