اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الاثنين 1443/10/8 هـ الموافق 2022/05/09 م واس
الرباط 8 شوال 1443 هـ الموافق 9 مايو 2022 م واس
أغلقت البورصة المغربية، اليوم، على انخفاض في التعاملات،إذْ سجَّلَ مؤشرُها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.51 %، بـ12.984,18 نقطة.
وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.48 % ليستقر عند 1.052,87 نقطة، فيما انخفض المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.47 % مسجلاً 975,03 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 85,65 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة حوالي 676,87 مليار درهم مغربي.
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