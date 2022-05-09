الرباط 8 شوال 1443 هـ الموافق 9 مايو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية، اليوم، على انخفاض في التعاملات،إذْ سجَّلَ مؤشرُها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.51 %، بـ12.984,18 نقطة.وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.48 % ليستقر عند 1.052,87 نقطة، فيما انخفض المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.47 % مسجلاً 975,03 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 85,65 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة حوالي 676,87 مليار درهم مغربي.//انتهى//21:40ت م0166