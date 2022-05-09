أنجامينا 8 شوال 1443 هـ الموافق 9 مايو 2022 م واستسلَّمَ الرئيس التشادي الفريق محمد إدريس ديبي اتنو، رسالة خطية من نظيره الإريتري أسياس أفورقي، تتضمن علاقات التعاون الثنائي بين البليدن وسبل تعزيزها وتطويرها لمصلحة البلدين.سلّم الرسالة وزير الخارجية الإريتري عثمان محمد صالح، خلال لقاء الرئيس التشادي به اليوم في العاصمة أنجامينا.وناقش الجانبان خلال اللقاء أهم القضايا السياسية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//21:41ت م0167