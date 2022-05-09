لندن 8 شوال 1443 هـ الموافق 9 مايو 2022 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، بزيارة معايدة لعدد من المواطنين المرضى في مستشفيات لندن.واطمأن سموه خلال الزيارة، على الوضع الصحي للمرضى المنومين ومراحل علاجهم والخدمات المقدمة لهم، مؤكداً توجيهات وحرص القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ على تقديم كامل الرعاية والمساعدة التي يحتاجها المواطن في الداخل والخارج.//انتهى//21:41ت م0168