المدينة المنورة 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واستشارك الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي تنظمه وزارة التعليم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وتستعرض الجامعة في جناحها المشارك تاريخها منذ تأسيسها حتى الآن، إضافة إلى إبراز عدد من المحاور الرئيسة للجامعة، من بينها الاعتماد المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وبرنامج تعلم اللغة الإنجليزية، وبرنامج تعلم اللغة العربية، والخطة الإستراتيجية للجامعة، والمشاريع البحثية والابتكار، وريادة الأعمال والقبول في الجامعة.ووفرت الجامعة الاستعلام العام عن طلاب الجامعة من خلال الشاشة التفاعلية التي تعرض خريطة العالم، حيث بمجرد لمس موقع الدولة المراد الاستعلام عن طلابها تظهر معلومات تفصيلية إحصائية عن عدد الطلاب المقيدين.// انتهى //22:50ت م0185