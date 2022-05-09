جدة 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن التحريات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص، مقيم من الجنسية اليمنية، ظهر في مقطع فيديو متحدثًا داخل قاعة احتفالات في محافظة جدة بدعوة وترتيب منه، عن مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة - على حد زعمه، وهي ادعاءات غير مبنية على أسس رسمية، حيث أُوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.// انتهى //22:53ت م0186