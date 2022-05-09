الرياض 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسوقع معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ورئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي اتفاقية تعاون ضمن برنامج الجامعة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، كما شهد معاليه مراسم توقيع اتفاقية تعاون مماثلة مع كلية العناية الطبية.وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق أن الاتفاقية مع الجامعة السعودية الإلكترونية تهدف إلى لتطوير مجالات التعاون في المجال العلمي والتعليمي والتدريب والتطوير المهني والثقافي والتقني، فضلاً عن تحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين، من خلال توظيف تقنيات التعليم والاتصالات لتنفيذ مشاريع التعاون التي يتفق عليها الطرفان.وأضاف محرق أن الاتفاقية الموقعة بين الجامعة وكلية العناية الطبية تهدف لتبادل مؤشرات الأداء بين الطرفين، وتقديم التجربة فيما يخص الاعتماد المؤسسي، والاستفادة من الخبرات المشتركة في تنفيذ المشاريع التطويرية والأكاديمية والعلمية، والتعاون في إعداد البحوث والدراسات وتبادلها، وقد مثل جامعة جازان في التوقيع وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق فيما مثل كلية العناية الطبية عميدها الدكتور عبدالله بن محمد البكيري.// انتهى //23:08ت م0192