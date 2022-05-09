واشنطن 8 شوال 1443 هـ الموافق 9 مايو 2022 م واسالتقت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان اليوم بوزير خارجية بروناي الثاني داتو إريوان يوسف الذي يزور واشنطن حالياً.وناقش الجانبان الشراكة الدائمة والتعاون بين الولايات المتحدة وبروناي، على أساس الالتزام المشترك بالسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلى جانب بحث الأهداف المشتركة بين البلدين المتمثلة في تعزيز التعاون في المنطقة من خلال رابطة دول جنوب شرق آسيا والمنتديات المتعددة الأطراف الأخرى.//انتهى//23:12ت م0194