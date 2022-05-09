جدة 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واساستقبل جناح جامعة الملك عبدالعزيز المشارك في المعرض المصاحب لمؤتمر التعليم الدولي 2022 بالعاصمة الرياض في ثاني أيام المؤتمر عددًا من المسؤولين أبرزهم؛وزير التعليم العراقي،وصاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ورؤساء جامعات تبوك والطائف والجوف والباحة وبيشة .ويبذل المشاركون في جناح الجامعة جهودًا متميزة في الاستقبال،وشرح أبرز المحتويات والأركان، والإجابة على الاستفسارات،وتقديم تعريف شامل عن الجامعة وكلياتها وأقسامها والجوانبالأكاديمية البحثية والاستشارات والابتكارات، إلى جانب الاعتمادات التي تميزت بها الجامعة على مستوى برامجها وقطاعاتها المختلفة، وكذلك التعريف بأهم الإنجازات والفعاليات والأنشطةوالاعتمادات الدولية والمؤسسية عبر شاشات عرض إلكترونية.وفي سياق متصل شاركت الجامعة اليوم في أربع ورش عمل، إذْ شهدت الورشة الأولى بعنوان "تجربة جامعة الملك عبدالعزيز في مبادرات الخِدْمَاتِ الطبية المتميزة لتحقيق الاستدامة المالية" قدمها مدير مركز التميز البحثي في علوم الجينيوم الطبي الدكتور محمد بن حسين القحطاني، فيما حملت الورشة الثانية عنوان "التصدي لجائحة كورونا في البيئة الجامعية من تعزيزالصحة إلى مخرجات الأبحاث العلمية" قدمها مدير مركز تعزيز الصحة الدكتور سامي بن حمدان الزهراني، ووكيل كلية الطب برابغ الدكتور أنور بن محمد هاشم، أما ورشة العمل الثالثة التي عنونت بـ "إدارة العملية التعليمية في الأزمات: نموذج شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز " قدم الورشة كلٌّ من عميدة كلية علوم الإنسان والتصاميم الدكتورة حنان جمبي، ونائبة مدير عام مركزالطواريء والكوارث الدكتورة لينا صديق، في حين جاءت ورشة العمل الرابعة بعنوان "تعزيز الصحة النفسية وجودة الحياة في البيئة الجامعية في الأزمات" بتقديم من عميدة شطر الطالبات الدكتورة هناء جمجوم، ووكيلة عمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات الدكتورة أروى عرب.// انتهى //23:16ت م0196