رام الله 8 شوال 1443 هـ الموافق 9 مايو 2022 م واسأكد أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني الموجودون في دولة فلسطين أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار رقم 194 لعام 1948، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وشددوا خلال الجلسة التشاورية الطارئة التي عقدوها اليوم، في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بمحافظة رام الله والبيرة، على أن "مدينة القدس بمقدساتها هي عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، وهي عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية، فدولة فلسطين ليس لها عاصمة سواها."وحمّلوا حكومة الاحتلال الإسرائيلي القائمة بالقوة المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من تخطيط وتوجيه وتنفيذ وحماية للمتطرفين والمستوطنين وميليشيات الإرهاب، وتمويلها وتسهيل تدنيسها للمقدسات في مدينة القدس.//انتهى//23:17ت م0197