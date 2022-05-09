واشنطن 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسوقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، وشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية اليوم في واشنطن، اتفاقية تعاون لتطوير تقنيات الفضاء والطيران والاستثمار في أبحاثها المتقدمة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لوفد المملكة للولايات المتحدة الأمريكية.وتأتي الاتفاقية التي شهد مراسم توقيعها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووقعها معالي رئيس المدينة الدكتور منير بن محمود الدسوقي، ونائب الرئيس الأول لشركة لوكهيد مارتن ، تيم كاهيل، بهدف تعزيز وتنمية اقتصاد الفضاء والاقتصاد الرقمي والابتكار، وتطوير القدرات البشرية للمملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.وتشمل مجالات التعاون المشاريع التي من شأنها تعزيز قدرات البحث والتطوير في قطاع الفضاء بالمملكة، وتحديد المشاريع المناسبة للتنفيذ المشترك، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريب لتطوير الموارد البشرية في قطاع الفضاء والابتكار.يذكر أن هذه الاتفاقية ليست التعاون الأول من نوعه بين المدينة والشركة، حيث سبق للمدينة التعاون مع "لوكهيد مارتن" في إطار مشروع إطلاق أول قمر سعودي للاتصالات (SGS1)، ويغطي القمر منطقة الخليج وشمال أفريقيا وأجزاء من أوروبا. وتضمن المشروع تأهيل عددٍ من المهندسين السعوديين وفق المعايير التي تعتمدها الشركة لمنسوبيها في جميع مراحل البحث والتطوير والابتكار في مجال الفضاء.// انتهى //23:21ت م0198