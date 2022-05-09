الرباط 8 شوال 1443 هـ الموافق 9 مايو 2022 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بوزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يزور الرباط حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا القضايا الإقليمية، ومن ضمنها الملف الليبي، والتطورات في الشرق الأوسط، والوضع في القارة الأفريقية، والمجال الأورو - متوسطي.//انتهى//23:26ت م0199