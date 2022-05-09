سان خوسيه 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس رودريغو تشافيز رئيس جمهورية كوستاريكا، في القصر الرئاسي بالعاصمة سان خوسيه، اليوم، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، بحضور وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو.ونقل معالي نائب وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لفخامته ولحكومة وشعب كوستاريكا الصديق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.واستعرض الجانبان خلال الاستقبال تعزيز التعاون الثنائي وتطويره إلى آفاق أرحب وفرص الشراكة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوستاريكا (غير المقيم) وليد بن عبدالله مقيم.// انتهى //23:51ت م0205