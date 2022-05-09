نجران 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسوجه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بانعقاد لجان تطبيق تعليمات العفو عن الحق العام الرئيسة والفرعية بالمنطقة؛ لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.وقد وجه سموه بسرعة دراسة ملفات النزلاء والنزيلات، واستكمال إجراءاتهم وفق المعايير والضوابط المعتمدة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في لم شملهم بذويهم.وأكد سموه أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من لدن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.// انتهى //00:03ت م0001