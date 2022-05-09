عرعر 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، باستمرار عمل لجان تطبيق تعليمات العفو عن الحق العام الرئيسة والفرعية بالمنطقة على مدار الساعة، لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.كما وجه سموه الإدارات المختصة بالإمارة بمتابعة سير أعمال وإجراءات اللجان، لضمان سـرعة إنهاء معاملات الإفراج عن المستفيدين والمستفيدات من العفو الملكي الكريم، وتطبيق التعليمات بكل دقة، وفقاً لتطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ في لم شمل السجناء بذويهم.// انتهى //00:15ت م0003