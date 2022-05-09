الرياض 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسالتقى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحة في واشنطن مساء الاثنين بنائبة مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) باميلا ميلروي، وذلك ضمن زيارة معالي رئيس المجلس للولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الفضاء وتقنياته.وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الإستراتيجي في تطوير قطاع الفضاء، والاستثمار في المشاريع المشتركة المستقبلية في هذا القطاع بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات الاقتصادية والإستراتيجية.ويأتي هذا اللقاء ضمن جولة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة، التي شملت المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف لتعزيز جهود الهيئة في تنمية القطاع، والتعاون مع مختلف الجهات الدولية المختصة بالفضاء وتقنياته.حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ومعالي الرئيس المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي.//انتهى//00:51ت م0006