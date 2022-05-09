جدة 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسافتتحت وزارة الطاقة فرع الإدارة العامة للرقابة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، الذي يأتي ضمن خطة تعزيز الدور الرقابي على أنشطة قطاع البترول والغاز، وتنظيم استخداماته في السوق المحلي في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى الامتثال، مما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة، ويهدف إلى الحد من الهدر لموارد الطاقة.وتأتي خطة تعزيز الدور الرقابي في المملكة من خلال افتتاح عدة فروع في مختلف مناطق المملكة، لضمان تطبيق بنود نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية بأعلى كفاءة، مما يحفز تطوير هذه القطاعات وتحسين مستوى الخدمة، حيث تستهدف الوزارة افتتاح 10 فروع متوزعة في مناطق المملكة خلال عامي 2022م و 2023م.ويعد فرع محافظة جدة الرقابي الفرع الثالث بعد افتتاح وتشغيل كل من فرعي مدينة الرياض بمنطقة الرياض، ومدينة الظهران في المنطقة الشرقية، حيث افتُتح الأخير في شهر نوفمبر من عام 2021م، ودُعمت جميع الفروع بالكوادر البشرية، والإمكانات المادية والفنية لتحقيق مستهدفات الوزارة.وتقوم الوزارة من خلال هذه الإدارة بتنظيم ومراقبة جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالبترول والغاز، التي تشتمل على سبعة أنشطة رئيسة، وهي أنشطة البيع والنقل والتوزيع والتخزين والاستيراد والتصدير والاستخدام بغرض الحرق، أو مدخلا (لقيم) في عمليات الصناعة، إضافة إلى قياس مستوى امتثال الاستثمارات في هذه الأنشطة التجارية، وفرض العقوبات والغرامات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة.//انتهى//00:58ت م0007