سان خوسيه 9 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسالتقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، بمعالي وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا مانويل توفارا ريفيرا، وذلك بالعاصمة سان خوسيه.وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوستاريكا (غير المقيم) وليد بن عبدالله مقيم.// انتهى //01:07ت م0008