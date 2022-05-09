أبها 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واس‏رعى صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير مساء أمس احتفالية اليوم العالمي للهلال الأحمر بالمنطقة، تحت عنوان #كن_إنسانًا_لطيفًا" وذلك في حديقة المشهد بأبها.ودشن الأمير تركي بن طلال على هامش الفعالية خمس عربات مطورة خصصت للكوارث والأزمات - لا قدر الله - وتخدم مدينة أبها ومحافظات ومراكز المنطقة، مشيداً سموه بالهمة والاحترافية العالية التي يتحلى بها أبطال الهلال الأحمر، مستمعا إلى شرح تفصيلي عن أهم التجهيزات وأحدث التقنيات التي طورت بها العربات وطرق استخداماتها.وشملت العربات " حافلة لتعدد الإصابات" تتسع لعشرة مصابين، وشاحنة قيادة ميدانية وعمليات، وشاحنة ورشة متنقلة بعدد وقطع غيار، وشاحنتي تموين طبي ( كوارث ) للأجهزة والمستلزمات الطبية.// انتهى //01:41ت م0010