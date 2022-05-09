الجزائر 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسالتقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك بيسرا تيركوفيتش.وأكدت الوزيرة بيسرا تيركوفيتش إثر اللقاء إرادة بلادها في تعزيز علاقاته أكثر مع الجزائر في عدة مجالات. وأضافت أن الجزائر والبوسنة والهرسك تربطهما علاقات عميقة ويتطلعان إلى تعزيزها في مجالات الاقتصاد والأعمال والثقافة.// انتهى //02:00ت م0011