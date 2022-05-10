القاهرة 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسحقق فريق فاركو فوزا ثمينا على ضيفه فريق فيوتشر بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ (18) ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ورفع فاركو رصيده بهذا الفوز إلى 26 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد فيوتشر عند 28 نقطة في المركز الرابع.وفي مباراة أخرى، تعادل فريق البنك الأهلي إيجابياً مع مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما أمس باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليرفع البنك الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، كما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 23 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //04:01ت م0012