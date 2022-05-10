بورت مورسباي 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر شمال بابوا غينيا الجديدة.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع بالقرب من مدينة لورينغاو وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة الحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 % من البراكين النشطة في العالم.// انتهى //05:47ت م0018