اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1443/10/9 هـ الموافق 2022/05/10 م واس
طوكيو 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واس
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 54ر246 نقطة أو ما يعادل 94ر0% ليصل إلى 80ر26072 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 68ر17 نقطة، أو94ر0%، ليصل إلى 71ر1860 نقطة.
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