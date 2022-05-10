طوكيو 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 54ر246 نقطة أو ما يعادل 94ر0% ليصل إلى 80ر26072 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 68ر17 نقطة، أو94ر0%، ليصل إلى 71ر1860 نقطة.// انتهى //07:08ت م0020