رام الله 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقًا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وسلطت صحف الصباح الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى إصابة 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص في نابلس، والعشرات بالاختناق في قلقيلية وطولكرم، فيما واصل المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى، واعتدوا على طاقم تلفزيون فلسطين في قلقيلية.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بما أعرب عنه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن استهجانه التام ورفضه الشديد لأي تصريحات أو مواقف إسرائيلية، يكون من شأنها محاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس أو محاولة انتهاك الوضع القائم بالمسجد الأقصى الذي يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة وزير شؤون القدس فادي الهدمي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن المسجد الأقصى والقدس الشرقية، واعتبرها تصعيدًا خطيرًا، وإعلانًا أحاديًا بإنهاء الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.وتحدثت صحف فلسطين عن إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية انتهاكات وجرائم الاحتلال ومليشيات ومنظمات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المتواصلة واعتبرتها محاولات استعمارية لطمس الطابع السياسي للصراع.// انتهى //09:13ت م0023