إسلام آباد 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتخاذ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عدداً من القرارات العاجلة للسيطرة على الوضع الاقتصادي والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد.واهتمت بتحذير هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني في باكستان من بث أي محتوى ضد مؤسسات الدولة أو محاولة اقحام قيادة الجيش والقضاء في الأمور السياسية.وأخبرت عن رصد باكستان أول حالة إصابة بمتغير أوميكرون الفرعي، ومطالبة المعهد الوطني للصحة في إسلام آباد من الشعب بضرورة التقيد مرة أخرى بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.ورصدت صحف الثلاثاء تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، وجهود الصين في مكافحة انتشار الموجة الجديدة لفيروس كورونا، والمستجدات الأمنية التي شهدتها سريلانكا بعد استقالة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا.// انتهى //09:14ت م0024