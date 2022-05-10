تبوك 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واساحتفت جميع المراكز الإسعافية بالمحافظات والإدارات التابعة للهلال الأحمر بمنطقة تبوك، باليوم العالمي للهلال الأحمر "كن إنساناً لطيفاً" .واشتمل الاحتفاء على العديد من الأنشطة والبرامج ذات الصلة بهذه المناسبة التي توافق الثامن من شهر مايو من كل عام.وأكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي، أن الاحتفاء باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاء هذا العام حاملاً شعار "كن إنساناً لطيفاً" لتشجيع الجميع على هذا السلوك الكريم تجاه الآخرين، من حيث معاملتهم بشكل جيد والقلق عليهم من دون انتظار مكافأة منهم.وأبان العنزي أن المشاركة في هذه المناسبة تهدف إلى نشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع، وإكسابهم مهارات الإسعافات الأولية وأهميتها في تعزيز الاستجابة الإنسانية، داعياً الجميع إلى التسجيل في البرنامج التدريبي "سفير الحياة للإسعافات الأولية " عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، للاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة لأفراد المجتمع للإسهام في حماية الأرواح بعد -حفظ الله-.// انتهى //09:20ت م0026