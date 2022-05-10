الرباط 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إلى الاستعدادات الجارية بمدينة مراكش المغربية لاستضافة اجتماع التحالف الدولي ضد داعش، الذي ينعقد غداً بدعوة مشتركة بين وزيري الخارجية المغربي والأمريكي.وأخبرت الصحف عن إدانة المغرب للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى محطات رفع المياه بسيناء، السبت الماضي، والذي أسفر عن مقتل وجرح أفراد من القوات المسلحة المصرية.وتطرقت إلى نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في إيرلندا الشمالية حيث حقق حزب شين فين أول فوز انتخابي له في تاريخ إيرلندا الشمالية.وعرجت صحف الرباط إلى انطلاق أعمال الدورة 15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 15)، في أبيدجان بمشاركة رؤساء دول ووفود أكثر من 190 بلداً.// انتهى //09:27ت م0027