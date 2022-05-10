بريدة 08 شوال 1443 هـ الموافق 09 مايو 2022 م واسنظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم أمس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي بالتعاون مع الكلية التقنية بمدينة بريدة.وشملت الاحتفالية إقامة معرض تثقيفي توعوي بهذه المناسبة للتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة كالدورات التدريبية والتثقيف المجتمعي والأعمال التطوعية بالإضافة إلى الخدمات الطبية الطارئة ، كما اشتمل المعرض على شرح لمحتويات سيارة الإسعاف والأجهزة الحديثة وإطلاع الزوار على محتويات الحافلة التوعوية وخدمات الهيئة الإنسانية ، بالإضافة إلى التعريف برقم الخدمة الطبية الإسعافية (997) وتطبيق (أسعفني) للبلاغات الإسعافية المتوفر على الهواتف الذكية، وتوعية الزوار بمخاطر التجمهر وإعاقة سيارات الإسعاف عن مباشرة عملها الإنساني والقيام بمهامها الإسعافية، بالإضافة إلى تقديم شرح لمختلف الحالات الإسعافية وطريقة تقديم الخدمة لها وكيفية التعامل معها، والتعريف ببرنامج إعادة الروابط العائلية التي تقوم بها الهيئة والبرامج التطوعية والتدريبية في الهيئة، وعرض مواد توعوية في شاشات إلكترونية ميدانية وذلك حرصاً من الهيئة على رفع ثقافة الجمهور واطلاعهم على الجوانب الإسعافية والإنسانية والتطوعية والتدريبية .// انتهى //10:02ت م0032