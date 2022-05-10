جدة 09 شوال 1443هـ الموافق 10 مايو 2022م واسنددت منظمة التعاون الإسلامي بشدة بالهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال بوركينا فاسو السبت الماضي وأسفر عن سقوط اثني عشر قتيلاً.وأعربت المنظمة عن صادق تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة بوركينا فاسو وشعبها، مؤكدة من جديد الموقف المبدئي للمنظمة المناهضة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ودعمها الدؤوب لبوركينا فاسو فيما تبذله من جهود من أجل التصدي للإرهاب.// انتهى //10:03ت م0033