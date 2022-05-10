سياسي / منظمة التعاون الإسلامي تندد بالهجوم الإرهابي في شمال بوركينا فاسو
الثلاثاء 1443/10/9 هـ الموافق 2022/05/10 م واس
جدة 09 شوال 1443هـ الموافق 10 مايو 2022م واس
نددت منظمة التعاون الإسلامي بشدة بالهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال بوركينا فاسو السبت الماضي وأسفر عن سقوط اثني عشر قتيلاً.
وأعربت المنظمة عن صادق تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة بوركينا فاسو وشعبها، مؤكدة من جديد الموقف المبدئي للمنظمة المناهضة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ودعمها الدؤوب لبوركينا فاسو فيما تبذله من جهود من أجل التصدي للإرهاب.
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