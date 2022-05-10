سيئول 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأدى الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية يون سيوك يول اليوم اليمين الدستورية، وذلك خلال حفل التنصيب الذي أقيم في ساحة الجمعية الوطنية في العاصمة سيئول .وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الرئيس الكوري استعرض خلال الحفل التحديات المختلفة التي تواجه كوريا الجنوبية والعالم ومنها الأوبئة وإعادة الترتيب فيما يتعلق بسلاسل التوريد العالمية إلى جانب تراجع النمو وتزايد البطالة.وأضافت أن حفل التنصيب حضره 41 ألف شخص من الضيوف من الأجانب والمحليين ومسؤولي البرلمان والحكومة وممثلي فئات المجتمع والعديد من المواطنين المدعوين.يُذكر أن يون سيوك يول (61 عامًا) خاض سباق الرئاسة ونجح في التغلب على منافسه عن الحزب الحاكم ليفوز برئاسة كوريا الجنوبية لولاية مدتها خمس سنوات.// انتهى //10:04ت م0034