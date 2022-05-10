الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسوقعت جامعة نجران مذكرة تفاهم مع جامعة الحدود الشمالية، وذلك على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم الذي يُقام في مدينة الرياض.وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من الجوانب البحثية وخدمات الخطط الإستراتيجية البحثية والهوية المؤسسية للطرفين ، حيث مثل جامعة نجران رئيسها الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، فيما مثل جامعة الحدود الشمالية معالي رئيسها الدكتور محمد بن يحيى الشهري.ويأتي توقيع الاتفاقية لتفعيل التعاون البحثي ونقل المعرفة بين الجامعة والقطاعات المختلفة لخدمة التوجهات البحثية للطرفين، وتحقيق للأولويات الوطنية في الابتكار، والإسهام في حل المشكلات العلمية في إطار المشروعات البحثية المشتركة.// انتهى //10:08ت م0035