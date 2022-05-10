مارس 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم، نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر مارس 2022م ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.saوأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر مارس 2022م بنسبة 24.8% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق مارس 2021م.جاء ذلك نتيجة للارتفاع في الأنشطة الفرعية الثلاثة على النحو التالي، التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز.ويتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر مارس الماضي بنسبة 26.6 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م، وارتفاع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية لشهر مارس 2022م بنسبة 22 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق في حين ارتفع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 1.4% مقارنةً بشهر مارس 2021م.ووفقاً لنتائج النشرة فقد ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي مقارنة بالشهر السابق فبراير 2022م بنسبة 2% متأثرًا بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعًا بنسبة 0.7%، ونشاط الصناعة التحويلية الذي ظهر مرتفعاً بنسبة 6%، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة 1.3%، ونظرًا لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة، منها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهرياً ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.// انتهى //11:15ت م0044