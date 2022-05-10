عرعر 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسعقدت أمانة منطقة الحدود الشمالية برئاسة أمين المنطقة المهندس شمام بن سعيدان الشمري اليوم بمقر الأمانة , اجتماعاً لمناقشة أهم الخطط ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وبرنامج تحسين المشهد الحضري خلال الربع الأول للعام 2022م، ومؤشرات القياس والأداء للبلديات التي تهدف لضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة .واستعرض الاجتماع أبرز التجارب والنماذج المميزة في عملية المعالجات لعناصر التشوه المستهدفة والمواقع التي تمت إعادة تطويرها من خلال برنامج زمني في البلديات للربع الأول من العام الحالي، بهدف الوقوف على الإنجازات والتحديات والمتابعة المستمرة لتحقيق الأهداف المنشودة.واطلع المهندس الشمري على غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري ونسب الإنجاز خلال الفترة، والتي شملت جميع أشكال التشوه البصري في الشوارع والمنتزهات والحدائق العامة ، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود للفترة المقبلة لما فيها من تحديات بهدف الاطلاع على مراحل الإنجاز لجميع الملاحظات في برنامج العمل على عناصر التشوه البصري خلال الفترة المقبلة ووضع مستويات واضحة وفترة العمل المحددة لها.// انتهى //11:24ت م0050