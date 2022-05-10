الطائف 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واساحتفل فرع هيئة الهلال الأحمر بمحافظة الطائف اليوم بفعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت عنوان " كن إنسانًا لطيفًا"، وذلك بمجمع جوري مول .وأبان المدير العام لفرع الهيئة عبدالله الحارثي أن الاحتفال تضمن العديد من الفعاليات التوعوية الهادفة إلى تعزيز مفهوم العمل الإسعافي، بهدف نشر الوعي لدى المجتمعي بأهمية اكتساب مهارات الإسعافات الأولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية، وذلك عبر أركان متنوعة شملت التدريب والقيادة والتحكم والتطوع إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الزوار للتدريب على مهارات الإسعافات الأولية.ودعا الحارثي الجميع إلى الاستفادة من البرنامج التدريبي "سفير الحياة" للإسعافات الأولية عن طريق منصة التدريب الإلكترونية "متأهب "، كذلك من الدورات التدريبية في منصة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي.// انتهى //11:27ت م0052