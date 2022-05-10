الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسوجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بنقل التوأم السيامي اليمني (مودة ورحمة) ابنتي حذيفة بن عبد الله نعمان من الجمهورية اليمنية إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية وإمكانية فصلهما.وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي لفصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين في جميع أنحاء العالم، مبيناً أن التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" هما من الإناث وولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن.وأكد أن خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - يولي البرنامج السعودي للتوائم السيامية اهتماماً كبيراً، كما يلقى البرنامج دعماً ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الكريمة هي استمرار لما تقدمه مملكة العطاء والإنسانية من خدمات متعددة للأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع.// انتهى //11:33ت م0055