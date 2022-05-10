الخرطوم 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، بتوقيع أكثر من 110 كيانات وأحزاب سودانية أمس، على الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي، للمطالبة بإنهاء حالة الفراغ الدستوري وتهيئة المناخ لحوار شامل في البلاد.وأبرزت تجديد الولايات المتحدة، دعمها القوي للجهود المشتركة لبعثة اليونيتامس والاتحاد الأفريقي وإيقاد، لتسهيل العملية السياسية لاستعادة الحكم المدني، ولقيادة الانتقال إلى الديمقراطية في السودان، مشددة على ضرورة مشاركة جميع أصحاب المصلحة بشكل بنّاء في العملية السياسية الثلاثية السودانية.ونشرت صحف الثلاثاء إعلان المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني؛ العميد ركن نبيل عبدالله عن اكتمال إجراءات استيعاب 80 ضابطاً من حركات مسار دارفور، الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان و2000 جندي ضمن الترتيبات الأمنية.ولفتت الانتباه إلى مشاركة السودان في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب الذي تستضيفه مدينة ملقا الإسبانية اليوم تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.ونقلت صحف السودان تصريح وزير المعادن السوداني محمد بشير أبونمو، الذي أكد فيه أن بلاده بدأت خطوات متقدمة نحو زيادة إنتاج الذهب ومنع التهريب.// انتهى //11:38ت م0056