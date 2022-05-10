الطائف 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأوضحت صحة الطائف أن إجمالي عدد الفحوصات الإشعاعية والمخبرية التي أُجريت في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بلغ أكثر من 173 ألف فحص، وذلك خلال شهر رمضان لهذا العام.وأبانت أن قسم المختبر وبنك الدم أجرى 156114 فحصاً مخبرياً, اشتملت على عدد من الفحوصات لعينات الدم والكشف عن الطفيليات والفيروسات والمزارع الميكروبية وغيرها وذلك للمراجعين لأقسام الطوارئ والعيادات والتنويم, فيما أجرى قسم الأشعة 17706 فحوصات, اشتملت على التنظير الإشعاعي والأشعة السينية والأشعة المقطعية وقياس كثافة العظام والطب النووي والأشعة التداخلية.// انتهى //12:19ت م0071