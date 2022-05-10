الرياض 9 شوال 1443 الموافق 10 مايو 2022 واس.أبرمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 11 مذكرة تعاون وتفاهم وبرامج تنفيذية مع عدد من الجامعات والمؤسسات المحلية والعالمية، في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض, حيث وقعت معالي رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى مذكرات لبرامج تنفيذية مع "جامعة دندي"، و"جامعة غلاسكو"، و "جامعة إكسيتر"، و"جامعة ستر إثكلايد"، و"جامعة نيوكاسل"، إضافةً إلى توقيع عقد خدمات مع "جامعة سوانزي" لتقديم برنامج ماجستير العلوم في الطاقة والابتكار.ويهدف توقيع البرامج التنفيذية إلى تحقيق عدة غايات مشتركة منها: العمل على تطوير مشاريع بحثية وتعليمية مشتركة، والتعاون في عدة مجالات تعليمية وبحثية وتدريبية، فيما يخص الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، والعلوم الطبية، ودراسات المتاحف والمعارض، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.وعلى جانب المذكرات المحليّة، وقعت معالي الدكتورة العيسى، مذكرة تعاون بين الجامعة والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه، ومذكرة تفاهم مع جامعة الأمير محمد بن فهد، واتفاقية تبادل مؤشرات الأداء للمقارنة المرجعية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بالإضافة إلى مذكرة تعاون مع جامعة عفّت.وتضمنت أبرز مجالات الشراكات المحليّة: تقديم البرامج والدورات والمحاضرات والملتقيات التدريبية المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات علمية وتطويرية، والتعاون في المجال الأكاديمي والبحثي، والتشارك في أنشطة مقارنة الأداء المؤسسي أو البرامجي.ويأتي عقد تلك الشراكات المحليّة والعالمية إيمانًا من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بأهمية التكامل والتعاون المحلي والعالمي في نقل الخبرات والتجارب وتبادل الاستشارات؛ لتحقيق أهداف وبلوغ غايات مشتركة، والوصول إلى مخرجات تنافسية ذات جودة عالمية.// انتهى //12:44ت م0074