أنجامينا 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.000 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا بمدينة دربالي بجمهورية تشاد، استفاد منها 6.000 فرد.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.// انتهى //12:56ت م0076