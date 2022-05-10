اقتصادي / السعودية لهندسة وصناعة الطيران والشركة السعودية لإعادة التدوير توقعان اتفاقية تعاون مشترك
الثلاثاء 1443/10/9 هـ الموافق 2022/05/10 م واس
الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واس
وقعت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران (SAEI) والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (SIRC), خلال مؤتمر مستقبل الطيران المقام حالياً بالرياض اتفاقية تعاون مشترك لوضع أجندة تطوير أعمال الصيانة والإصلاح والتشغيل ورفع مستوى الاستدامة والإشراف البيئي.
وتسعى الشركتان بموجب هذه الاتفاقية لاستكشاف طرق جديدة لضمان استدامة عمليات الصيانة والإصلاح والتشغيل وفق أعلى المعايير.
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