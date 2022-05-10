الرياض 09 شوال 1443 هـ الموافق 10 مايو 2022 م واسأعلنت وزارة الثقافة اليوم عن تنظيم مهرجان غنائي بعنوان "الغناء بالفصحى" على مسرح الفنان أبو بكر سالم في منطقة رياض بوليفارد سيتي خلال الفترة من 12-13 مايو، والذي سيحييه مجموعة من كبار المطربين العرب سيقدمون مجموعة من الأغاني والقصائد المغناة بالفصحى؛ وذلك احتفالاً بتراث وغنى اللغة العربية الفصحى.ويأتي هذا المهرجان الغنائي بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ليقدم الثقافة والترفيه وتجارب غامرة تعزز ارتباط الجمهور باللغة العربية، وذلك ضمن جهود وزارة الثقافة لدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في حياة المجتمع عبر قوالب إبداعية مبتكرة.// انتهى //12:59ت م0078